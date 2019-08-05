В элитном французском отеле девушку напоили… моющим средством

В элитном французском отеле La Fontaine aux Bretons в Порнике произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут двадцатидвухлетней девушке вместо сока налили моющее средство.

Как пишут местные СМИ, инцидент произошел на днях в ресторане при отеле, где девушка ужинала вместе с родителями.

Выпив предложенный «напиток», девушке стало плохо. Ее вырвало, а средство «обожгло кожу даже сквозь платье». Пострадавшую госпитализировали в больницу Нанта, где ее ввели в состояние искусственной комы.

Делом занялась полиция. Выяснилось, что девушку по ошибке напоили «промышленным средством для мытья посуды, содержащим едкий натр», которое сотрудники отеля зачем-то поставили в один холодильник с напитками для ресторана.

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