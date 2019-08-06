Леонардо Ди Каприо дал дельный совет начинающим актерам

Известный американский актер Леонардо Ди Каприо дал дельный совет начинающим коллегам по цеху. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом пишет издание Mirror.

Так, актер заявил, что будущие актеры должны как можно больше сами смотреть фильмы.

Леонардо Ди Каприо рассказал, что сам очень часть смотрит кино, анализируя игру других актеров – как классиков, так и современников.

Он признался, что нет ничего зазорного в том, чтобы перенимать у них некоторые «секреты».

Леонардо Ди Каприо посоветовал молодым коллегам: «Попытайтесь сравнить себя с великими и только потом начинайте что-то предпринимать».

Как писала «Фраза», известный американский актер спел под гитару на стеклянном мосту в Киеве.

Ранее скончался известный актер из фильмов о Джеймсе Бонде.