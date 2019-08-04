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Главные новости за 3-4 августа 2019 года

Главные новости за 3-4 августа 2019 года

Стало известно, кто «слил» журналистам фото странного заявления Богдана об увольнении. Сотрудники службы новостей ТСН выяснили, кто передал журналистам украинских СМИ фотографию фейкового заявления главы Офиса президента об увольнении. Андрея Богдана подставил... собственный подчиненный.

У Зеленского назвали имя спикера новой Верховной Рады. Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков озвучил имя председателя новоизбранной Верховной Рады Украины. Спикером Рады нового созыва станет... сам Разумков.

В Одессе патрульные копы с огромным трудом «повязали» неадекватного коллегу из Киева. В сети появилось видео задержания командира батальона патрульной полиции Киева Антона Сидоренко, который устроил дебош в одном из одесских кафе. Горе-комбата удалось утихомирить усилиями сразу нескольких копов.

В сокрушительном ДТП под Харьковом погибла молодая супружеская пара. В городке Люботин Харьковской области произошло смертельное ДТП. Здесь халатность водителя большегруза унесла жизни троих человек.

В США последователь Брентона Тарранта убил из «калаша» сразу 20 человек. В американском городе Эль-Пасо (штат Техас) произошло массовое убийство. Там 21-летний парень по имени Патрик Крузиос открыл стрельбу из АК-47 по посетителям торгового центра Walmart.

От Техаса до Огайо. В США произошел второй за сутки массовый расстрел людей. В США произошел очередной массовый расстрел людей. В городке Дейтон (штат Огайо) мужчина открыл прицельный огонь по посетителям бара.

В Москве силовики пресекли несанкционированный митинг оппозиции ‒ задержаны сотни протестующих. В центре Москвы либеральная оппозиция провела несанкционированную акцию протеста. Сторонники Алексея Навального таким образом выразили свое несогласие с действиями силовых структур, разогнавших 27 июля митинг в поддержку оппозиционных кандидатов в Мосгордуму.

Стала известна причина смерти знаменитого шансонье Вилли Токарева. Причиной смерти знаменитого поэта-песенника Вилли Токарева, который скончался 4 августа в Москве, стало онкологическое заболевание. Об этом сообщило «РЕН-ТВ», ссылаясь на собственные источники.

Тэги: США, ДТП, музыкант, Украина, общество, Одесса, Москва, мир, смерть, Президент Украины, Огайо, Техас, культура, некролог, массовое убийство, Председатель Верховной Рады Украины, патрульная полиция, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков, Андрей Богдан

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