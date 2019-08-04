Стала известна причина смерти знаменитого шансонье Вилли Токарева

Причиной смерти знаменитого поэта-песенника Вилли Токарева, который скончался 4 августа в Москве, стало онкологическое заболевание. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщило «РЕН-ТВ», ссылаясь на собственные источники.

Ранее о смерти Токарева сообщил народный артист России Николай Тамразов. Скорбную новость подтвердил и сын шансонье Антон Токарев.

Вилли (Вилен) Токарев ‒ автор-исполнитель, звезда русской эмиграции, выступал в жанре русский шансон.

В 1974 году он переехал в США, где поначалу работал почтальоном и таксистом. В 1979 году выпустил свою первую пластинку «А жизнь ‒ она всегда прекрасна», которая не была востребованной. Однако уже через несколько лет вышла вторая пластинка Токарева ‒ «В шумном балагане» (1981), ‒ прославившая музыканта среди русскоязычных эмигрантов.

Несколько лет певец выступал в русских ресторанах на Брайтон-Бич. Среди его самых популярных песен ‒ «Небоскребы», «Журавли» и «Чубчик кучерявый». В общей сложности Токарев записал около 50 альбомов.

В 1989-1990-х артист приезжал в СССР с гастролями, а позже вернулся в Россию на постоянное место жительство.

Как писала «Фраза», в Москве не перенес тяжелой болезни легендарный автор музыки «Прекрасного далеко».

Ранее умер гитарист легендарных «Песняров».