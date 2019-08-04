В сокрушительном ДТП под Харьковом погибла молодая супружеская пара

В субботу, 3 августа, в городке Люботин Харьковской области произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь халатность водителя большегруза унесла жизни троих человек.

Как передает пресс-служба полиции области, трагический инцидент случился приблизительно в 17-00, когда 50-летний мужчина, управляя фурой Renault не пропустил автомобиль «ВАЗ 2112».

Сообщается, что водитель легковушки успел ударить по тормозам, однако избежать столкновения не удалось.

В результате аварии погибли 56-летний водитель «ВАЗ» и двое пассажиров: 22-летний парень и его 21-летняя жена.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Горе-водителю фуры грозит уголовная ответственность, предусмотренная ч. 3 ст. 286 УК Украины.

Как писала «Фраза», стали известны подробности жуткого ДТП на Закарпатье, в котором погибли лесорубы.

Ранее на Черниговщине водитель фуры заснул за рулем и не заметил людей на обочине (18+)