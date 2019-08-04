В Черновцах произошла массовая драка ‒ есть жертвы

В субботу, 3 августа, на окраине Черновцов произошла массовая драка с применением холодного оружия. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь в смертельной схватке сошлись сразу пятеро мужчин.

Как передает пресс-служба областной полиции, в результате инцидента двое мужчин получили проникающие ножевые ранения и были госпитализированы. К сожалению, один из них скончался не приходя в сознание.

Еще двое пострадавших получили незначительные телесные повреждения, степень тяжести которых устанавливается.

Пятого участника конфликта правоохранителям удалось задержать «по горячим следам».

По данному факту следователи открыли сразу три уголовных производства. В частности, два ‒ по фактам умышленного причинения тяжких телесных повреждений, еще одно ‒ по факту хулиганства.

Как писала «Фраза», в Киеве произошла кровавая межнациональная драка на ножах со стрельбой.

Ранее в Риме футбольные хулиганы устроили кровавую бойню на ножах.