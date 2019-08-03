У Зеленского назвали имя спикера новой Верховной Рады

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков озвучил имя председателя новоизбранной Верховной Рады Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», спикером Рады нового созыва станет... сам Разумков.

Как передает «Корреспондент», важное заявление было сделано по итогам 40-минутной встречи членов политсилы с президентом Владимиром Зеленским в Трускавце.

«На сегодняшний день партия будет предлагать меня в качестве кандидатуры на пост спикера Верховной Рады», ‒ заявил он.

Глава партии добавил, что «Слуга народа» предложит на пост первого вице-спикера представителя президента в Верховной Раде Руслана Стефанчука.

«Мы озвучили наши кадровые позиции по должностям, которые будет предлагать партия „Слуга народа“ в будущей Верховной Раде. Были кадровые предложения по президии, по главам комитетов и их руководству», ‒ резюмировал он.

Как писала «Фраза», у Зеленского рассказали, почему новая Верховная Рада еще не скоро приступит к работе.

Ранее сообщалось, что у Зеленского ищут Генпрокурора, который арестует имущество Порошенко.