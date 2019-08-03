Стало известно, кто «слил» журналистам фото странного заявления Богдана об увольнении

Сотрудники службы новостей ТСН выяснили, кто передал журналистам украинских СМИ фотографию фейкового заявления главы Офиса президента об увольнении. Как выяснили журналисты «Фразы», Андрея Богдана подставил... собственный подчиненный.

По информации ТСН, фото-интригу нескольким журналистам разослал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Сам же «сливщик» Тимошенко отказался комментировать историю появления странной фотографии в СМИ.

«Не знаю, спрашивайте у Богдана», ‒ заявил он.

Как писала «Фраза», глава Офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности. В частности, он попросил главу государства уволить его по собственному желанию с момента... желания.

Позднее Владимир Зеленский объяснил, зачем Богдан написал заявление об отставке.