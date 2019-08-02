Главные новости за 2 августа 2019 года

Зеленский объяснил, зачем Богдан написал заявление об отставке. Глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан действительно написал заявление об отставке. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Синоптики рассказали, где на следующей неделе в Украине пройдут дожди. На следующей неделе в Украине продолжат идти дожди. Свой прогноз дали в Гидрометцентре.

Археологи обнаружили на территории «Софии Киевской» нечто, напоминающее древний дворец. Археологи обнаружили на территории Национального заповедника «София Киевская» сооружение времен Киевской Руси. Уникальный археологический объект возле древней Софии ученые раскопали еще в конце июня, но тогда они решили, что наткнулись на остатки Софийских ворот с надвратной церковью.

Ученые из США назвали «самую главную» причину онкологии. Исследователи назвали «самую главную» причину онкологии. Сделали это специалисты из американского медицинского колледжа Бейлора.

В Швеции решили лицензировать уличных попрошаек. В Швеции решили выдавать разрешительные документы уличным нищим. Додумались до этого власти города Эскильстун.

Запахло «радиоактивным пеплом»: договор о ликвидации ракет средней и малой дальности прекратил существование. США официально выходят из советско-американского Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, который ознаменовал собой завершение «холодной войны». Аналитики опасаются, что крах исторического соглашения может привести к новой гонке вооружений между США, Россией и Китаем.