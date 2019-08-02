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Зеленский заставил самовыдвиженца оплатить строительство дороги на округе, где победил кандидат от «Слуги народа»

Зеленский заставил самовыдвиженца оплатить строительство дороги на округе, где победил кандидат от «Слуги народа»

Президент Украины Владимир Зеленский заставил народного депутата Андрея Иванчука профинансировать строительство дороги стоимостью в 175 млн гривен. Как выяснили журналисты «Фразы», это произошло сегодня, 2 августа, во время визита в Ивано-Франковскую область, где он представил нового главу областной государственной администрации.

Как сообщает «Украинская правда», во время совещания с местными властями Зеленский рассказал, что узнал от граждан, что в ряде городов области с 90-х годов нет нормальных дорог. В итоге он попросил бывшего председателя Ивано-Франковской ОГА Олега Гончарука рассказать, где нет дорог, какие дороги за последние годы отремонтировали и сколько нужно средств на их строительство.

В ответ голова села Космач заявил, что на путь к его селу нужно 175 млн гривен.

После этого Зеленский обратился к Иванчуку, вновь избранному депутатом по 88-му избирательному округу в качестве самовыдвиженца: «Я вижу господина Иванчука. Вы же стали депутатом, я слышал? Вы зря сюда пришли. Вы же здесь родились? Вы же из Коломыи? Очень хорошо. 175 миллионов гривен есть?».

Тот ответил, что деньги на дороги закладывали в бюджете. Однако Зеленский продолжил настаивать: «Причем здесь бюджет? Что вы к тому бюджету? Вы от него уже отрезаны, вы же в курсе. Другие люди пришли. 175 миллионов можете помочь? Просто такой мужской вопрос».

«175 миллионов — это ничего. Я в принципе могу назвать фамилии людей, которых вы знаете, у которых эти деньги есть. На завтрак, обед и ужин. Ну помогите, ну журналисты вас снимают. К вам будет уважение. Поможете?», — продолжил Зеленский после того, как Иванчук попытался рассказать о проблемах своего округа.

В итоге нардеп заявил, что хотя Космач и находится в другом округе, он готов помочь.

«175 миллионов. Поможете. Одно я вас только прошу: если вы меня обманете (а вы не можете!) — я дам все ваши телефоны и адреса всем жителям того городка, они к вам придут. Я не просто так. Не обманывайте. Вопрос решен», — заключил президент.

При этом, как отмечает издание, село Космач, которому нужны 175 млн грн на строительство дороги, расположено в соседнем, 89 избирательном округе, где победил кандидат от «Слуги народа» Владимир Тимофийчук.

Как сообщала «Фраза», 31 июля 2019 года во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Черкассы между ним и одним из местных депутатов произошла словесная перепалка.

Тэги: коррупция, политика, Ивано-Франковская область, народный депутат Украины, ремонт дорог, курьезы, Владимир Зеленский

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