Зеленский заставил самовыдвиженца оплатить строительство дороги на округе, где победил кандидат от «Слуги народа»

Президент Украины Владимир Зеленский заставил народного депутата Андрея Иванчука профинансировать строительство дороги стоимостью в 175 млн гривен. Как выяснили журналисты «Фразы», это произошло сегодня, 2 августа, во время визита в Ивано-Франковскую область, где он представил нового главу областной государственной администрации.

Как сообщает «Украинская правда», во время совещания с местными властями Зеленский рассказал, что узнал от граждан, что в ряде городов области с 90-х годов нет нормальных дорог. В итоге он попросил бывшего председателя Ивано-Франковской ОГА Олега Гончарука рассказать, где нет дорог, какие дороги за последние годы отремонтировали и сколько нужно средств на их строительство.

В ответ голова села Космач заявил, что на путь к его селу нужно 175 млн гривен.

После этого Зеленский обратился к Иванчуку, вновь избранному депутатом по 88-му избирательному округу в качестве самовыдвиженца: «Я вижу господина Иванчука. Вы же стали депутатом, я слышал? Вы зря сюда пришли. Вы же здесь родились? Вы же из Коломыи? Очень хорошо. 175 миллионов гривен есть?».

Тот ответил, что деньги на дороги закладывали в бюджете. Однако Зеленский продолжил настаивать: «Причем здесь бюджет? Что вы к тому бюджету? Вы от него уже отрезаны, вы же в курсе. Другие люди пришли. 175 миллионов можете помочь? Просто такой мужской вопрос».

«175 миллионов — это ничего. Я в принципе могу назвать фамилии людей, которых вы знаете, у которых эти деньги есть. На завтрак, обед и ужин. Ну помогите, ну журналисты вас снимают. К вам будет уважение. Поможете?», — продолжил Зеленский после того, как Иванчук попытался рассказать о проблемах своего округа.

В итоге нардеп заявил, что хотя Космач и находится в другом округе, он готов помочь.

«175 миллионов. Поможете. Одно я вас только прошу: если вы меня обманете (а вы не можете!) — я дам все ваши телефоны и адреса всем жителям того городка, они к вам придут. Я не просто так. Не обманывайте. Вопрос решен», — заключил президент.

При этом, как отмечает издание, село Космач, которому нужны 175 млн грн на строительство дороги, расположено в соседнем, 89 избирательном округе, где победил кандидат от «Слуги народа» Владимир Тимофийчук.

Как сообщала «Фраза», 31 июля 2019 года во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Черкассы между ним и одним из местных депутатов произошла словесная перепалка.