В Швеции решили лицензировать… уличных попрошаек

В Швеции решили выдавать разрешительные документы уличным нищим. Как выяснили журналисты «Фразы», додумались до этого власти города Эскильстун.
В мэрии назвали это «пассивным сбором денежных средств», после чего ввели «пропуски» для попрошаек в некоторых районах. Обойдется разрешение примерно в 25 евро.
Власти города говорят, что желающий «поработать» нищим должен «находиться на территории страны легально и иметь шведский номер социального страхования».
Лицензирование начало действовать уже с августа.
Стоит отметить, что законодательно просить деньги на улице в Швеции не запрещено.
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