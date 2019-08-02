Зеленский объяснил, зачем Богдан написал заявление об отставке

Глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан действительно написал заявление об отставке. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе главы государства.

Общаясь с журналистами в Ивано-Франковске он подчеркнул, что так сделали «все в его команде»: «Мы не держимся за власть. Мы — все ключевые люди, которые со мной пришли, — договорились с самого начала, что напишем заявления об увольнении».

«Если общество или президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку», — заявил Зеленский, подчеркнув, что при необходимости может показать заявления об увольнении других членов команды.

При этом он указал, что пока не подписывал заявление Богдана.

Эту информацию подтвердил и сам Богдан. В комментарии «Укринформ» он заявил, что «заявления писал, все писали», но не знает, как оно появилось в интернете. «Может — журналисты-расследователи, может, СБУ, может, провокация спецслужб», — рассказал глава ОПУ.

В то же время, отвечая на вопрос, есть ли у него желание уволиться, он ответил: «Желание мое мало от чего зависит. Президент может подписать такое заявление в любой момент».

В свою очередь, в Офисе Президента Украины журналистам заявили, что против Богдана ведется какая-то кампания. «Мы знаем о кампании, которая будет против него. Он не хотел, чтобы Владимир Зеленский переживал из-за дружбы, и хотел показать, что не держится за должность, — рассказал „Украинской правде“ неназванный источник. — Наше командное решение следующее: все замы Офиса президента пишут заявления без даты и дают президенту. Мы хотим показать, что личные отношения с президентом не будут влиять на его решения. Если что, ему нужно только поставить дату».

Как сообщала «Фраза», 1 августа 2019 года СМИ сообщили о том, что глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию. И даже опубликовали соответствующее фото. Однако многие сразу же обратили внимание на странное оформление документа.

В то же время народный депутат Мустафа Найем назвал происходящее «не просто уткой, а очень жирной уткой».