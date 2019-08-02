Ученые из США назвали «самую главную» причину онкологии

Исследователи назвали «самую главную» причину онкологии. Как выяснили журналисты «Фразы», сделали это специалисты из американского медицинского колледжа Бейлора.

Как цитирует их издание EurekAlert!, основная причина рака – дисфункция гена TP53.

Ученые объяснили, что он отвечает за остановку роста и деление клетки при ее повреждении или стрессе.

В своих исследованиях специалисты проанализировали более трех десятков типов раковой опухоли, сравнив их ДНК с тысячами мутаций.

В отчете говорится, что влияние на выживаемость человека оказываю также еще четыре гена.

Ученые говорят: «В 91% изученных случаев заболевания наблюдались дефекты в обеих копиях гена TP53, которые чаще всего возникали из-за дупликации первой дефектной копии».

Как писала «Фраза», кардиологи назвали главную причину рака сердца.

Ранее биологи назвали одну из главных причин рака.