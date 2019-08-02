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В Киеве мужчина выпрыгнул с 10 этажа после того как у него нашли наркотики

В Киеве мужчина выпрыгнул с 10 этажа после того как у него нашли наркотики

В Киеве мужчина выпрыгнул из окна 10 этажа во время обыска. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает полиция Киева на своей странице в Facebook.

В частности, как сообщается, полицейские по решению суда проводили в квартире киевлянина обыск в рамках уголовного производства по статье о незаконном изготовлении, приобретении или хранении наркотиков.

Когда в квартире обнаружили вещества, похожие на кокаин и экстази, мужчина, у которого проводили обыск, оттолкнул оперативника, выбежал на балкон и прыгнул с 10 этажа.

От полученных травм он погиб.

Действия полицейских, которые проводили обыск, будут проверены.

Как сообщала «Фраза», летом 2016 года в Киеве призывник выбросился с четвертого этажа военкомата.

Тэги: Киев, самоубийство, обыск, криминал, Национальная полиция Украины, новости Украины

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