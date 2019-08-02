Богдан сегодня не появлялся в Офисе Президента

Глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан на рабочем месте сегодня не появлялся. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным представителя партии «Слуга народа», история с его отставкой могла быть «элементом троллинга».

Как сообщают «Украинские новости» со ссылкой на приемную Богдана, в Офисе он сегодня не появлялся. «Его не было в Офисе. Он работает на выезде», — сообщил журналистам сотрудник приемной.

Между тем, избранный народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк предположила, что слухами об отставке Андрея Богдана из Офиса президента могли проверять реакцию на его вероятное «повышение».

«Богдан выглядит как человек, желающий уйти в отставку?» — спросила она в комментарии телеканалу «112 Украина» в кулуарах «Школы депутатов» в Трускавце, добавив, что желание главы ОПУ уволиться «по собственному желанию с момента желания» могло быть «элементом троллинга».

«Возможно, это была проверка отношения общества к возможному уходу в отставку или к повышению, например, на должность Генерального прокурора», — цитирует политика «Украинская правда».

При этом она призналась, что в «Слуге народа» не до конца понимают, что происходит, но отметила, что Богдан — «человек с чувством юмора».

Как сообщала «Фраза», 1 августа 2019 года СМИ сообщили о том, что глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию. И даже опубликовали соответствующее фото. Однако многие сразу же обратили внимание на странное оформление документа.

В то же время народный депутат Мустафа Найем назвал происходящее «не просто уткой, а очень жирной уткой».