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Запахло «радиоактивным пеплом»: договор о ликвидации ракет средней и малой дальности прекратил существование

Запахло «радиоактивным пеплом»: договор о ликвидации ракет средней и малой дальности прекратил существование

Соединенные Штаты Америки в пятницу, 2 августа, официально выходят из советско-американского Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, который ознаменовал собой завершение «холодной войны». Как выяснили журналисты «Фразы», аналитики опасаются, что крах исторического соглашения может привести к новой гонке вооружений между США, Россией и Китаем.

Как сообщает «Европейская правда», ДРСМД в 1987 году подписали лидер СССР Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган. Документ запрещал обоим ядерным сверхдержавам владеть наземными ракетами радиусом действия от 500 до 5000 км. Фактически подписание этого договора вывело мир из состояния «холодной войны».

Как сообщает Lenta.ru, комментируя случившееся, Горбачев заявил, что этот шаг приведет к разрушению принципов стратегической стабильности и новой гонке вооружений, а мировая политика будет развиваться непредсказуемо и хаотично.

«Прекращение действия договора вряд ли будет полезно для мирового сообщества, этот шаг ведет к подрыву безопасности не только в Европе, но и во всем мире», — убежден бывший президент СССР.

Он также добавил, что необходимо сконцентрироваться на сохранении «последней опоры глобальной стратегической безопасности» — Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, судьба которого остается неясной.

В свою очередь, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о неотложной необходимости «предотвратить новую гонку ядерных вооружений» и заявил, что его страна приложит все усилия для этого. По словам главы немецкого МИД, в 2020 году Германия воспользуется своим статусом председателя Совета Европейского Союза, чтобы попытаться внедрить новые формы контроля над вооружениями, сообщает Deutsche Welle.

При этом Маас выразил сожаление, «что Россия не выполнила необходимого для спасения ДРСМД».

Он напомнил, что в мире до сих пор имеется почти 14 тысяч ядерных боеголовок. При этом инвестиции в новые системы вооружений растут.

Как сообщала «Фраза», в конце 2014 года старший помощник заместителя министра обороны США Брайан Маккеон заявил о том, что власти США рассматривает вопрос введения ответных мер против России, которая нарушила договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.

В сентябре 2015 года американская разведка сообщила об очередном испытании Россией новейшей крылатой ракеты наземного базирования в нарушение договора.

Напомним, ситуация получила развитие в декабре 2018 года, когда Госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России, потребовав в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая, как утверждают в Вашингтоне, по своим показателям нарушает ДРСМД.

2 февраля 2019 года Соединенные Штаты прекратили свои обязательства по Договору и начали процесс выхода из него. Вскоре после этого президент России Владимир Путин приостановил обязательства России по договору. РФ последовательно отрицала все обвинения США.

Тэги: США, Германия, Россия, договор, мир, Михаил Горбачев, Холодная война, гонка вооружений

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