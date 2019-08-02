В США самолет сел на оживленную трассу: появилось видео

В четверг, 1 августа, в штате Вашингтон произошел курьезный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», тут самолет KR-2 сел на оживленную автомобильную трассу.

Полиция говорит, что у одноместного самолета закончилось топливо, после чего пилот не придумал ничего лучшего, как сесть на дорогу среди машин.

Сам же пилот поведал журналистам, что у него возникли проблемы с двигателем.

Лишь каким-то чудом никто не пострадал.

Видео инцидента:

Как писала «Фраза», во Франции «Боинг» врезался в здание аэропорта.

Ранее в Пакистане самолет рухнул на жилые кварталы – погибли люди.