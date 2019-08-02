«Может быть и должность Генпрокурора»: в «Слуге народа» объяснили возможную отставку Богдана

Глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан действительно написал заявление на увольнение. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, таким образом он решил «поиграть мускулами».

Как сообщают «Вести» со ссылкой на одного из депутатов от партии «Слуга народа», это было сделано эмоционально, и не факт, что Зеленский примет отставку Богдана. «Действительно, Богдан написал такое заявление. Это было сделано на эмоциях, поскольку ему не нравится, что его пытаются сместить с такой «вкусной» должности. Поэтому, я думаю, что скорее всего, он просто таким образом «поигрывает мускулами», — рассказал источник издания.

По его словам, у Зеленского есть несколько кандидатур, которые могли бы заменить Андрея Богдана на должности главы Офиса президента. Однако назвать конкретные фамилии возможных преемников анонимный собеседник отказался.

При этом он подчеркнул, что президент в любом случае не намерен ссориться с Андреем Богданом, поэтому неоднократно обсуждался вопрос о переводе Богдана на какую-либо другую высокопоставленную должность. «Да, это вполне может быть и должность Генпрокурора Украины», — заключил источник издания.

Между тем, народный депутат Украины Мустафа Найем назвал происходящее «не просто уткой, а очень жирной уткой».

Как сообщала «Фраза», 1 августа 2019 года СМИ сообщили о том, что глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию. И даже опубликовали соответствующее фото. Однако многие сразу же обратили внимание на странное оформление документа.