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В США собаки без единого укуса лишили женщину рук и ног

В США собаки без единого укуса лишили женщину рук и ног

Жительница американского штата Огайо Мэри Трейнер осталась без рук и ног после того, как ее облизали собственные собаки. Как выяснили журналисты «Фразы», в организм женщины попала опасная инфекция, занесенная со слюной домашних питомцев.

Как передают «Факты», ссылаясь на издание People, сначала у Мэри появилась тошнота и боли в спине, начались скачки температуры. Американка решила, что подхватила грипп.

Однако дело оказалось куда серьезнее. Ее срочно госпитализировали. Состояние американки стремительно ухудшалось. Началась гангрена. В организме была обнаружена капноцитофага ‒ род бактерий, который обычно встречаются во рту собак и котов. В случае Мэри врачи полагают, что две собаки, проживающие в ее доме, могли занести бактерий через небольшую царапину, которая была на руке у хозяйки.

Пациентку погрузили в кому на десять дней. Очнувшись, Трейнер обнаружила, что ей ампутировали обе руки и обе ноги. Это был единственный способ спасти ей жизнь.

«Это было очень тяжело ‒ обнаружить, что они удалили мне ноги и руки. Тяжело принять это», ‒ говорит американка.

Муж Мэри Мэттью, с которым она живет в браке уже 32 года, морально поддерживает ее, кормит и помогает одеваться.

Несмотря на произошедшее, Трейнер не винит в произошедшем своих домашних питомцев и мечтает поскорее выйти из больницы, чтобы встретиться с ними.

Как писала «Фраза», умерла самая умная собака в мире, «знавшая» более тысячи слов.

Ранее ученые рассказали об удивительной пользе от собак.

Тэги: США, общество, женщина, инфекция, мир, собака, штат, Огайо, ампутация, заражение, домашние животные, собаки

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