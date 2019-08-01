У Зеленского подготовили приятный сюрприз для пенсионеров. Но не для всех

Пенсионеры старше 70 лет, будут оплачивать только определенную часть стоимости услуг ЖКХ. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил представитель президента в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала «1+1».

Как передает «Газета по-украински», Андрей Герус подтвердил, что президент Владимир Зеленский уже думает над тем, как воплотить в жизнь эту идею.

«С помощью упрощенного процесса получения субсидий для людей почтенного возраста (старше 70 лет ‒ ред.) мы снимем с них бремя платежей за ЖКУ», ‒ заявил Герус.

«Они будут платить незначительную часть счетов, а остальное за них будет покрывать государство. Возможно, не получится сделать коммуналку бесплатной, но большую часть будет покрывать государство», ‒ резюмировал он.

Как писала «Фраза», у Зеленского рассказали о желании распродать землю, госбанки, «Укрзализныцю» и «Укрпочту».

Ранее у Зеленского захотели превратить СБУ в «Смерш».