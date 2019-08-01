Опубликован сценарий последней серии «Игры престолов»: теперь его можно прочитать

Сценарий последней серии «Игры престолов» опубликовали в сети. Как выяснили журналисты «Фразы», он появился на сайте премии «Эмми».

Теперь сценарий шестой серии восьмого сезона сериала может прочитать каждый.

Он занимает всего 45 страниц с «титулом».

Сценаристов «Игры престолов» Дэвида Бениоффа и Д.Б.Уайсса уже выдвинули на премию «Эмми» в номинации «Сценарий для драматического сериала».

Стоит отметить, что на последний сезон сериала обрушился шквал критики.

Так, в последней серии «Игры престолов» нашли очередной странный ляп.

Как писала «Фраза», главный герой «Игры престолов» ушел в серьезный запой после финала сериала.

Ранее последняя серия «Игры престолов» установила впечатляющий рекорд.