Опубликован сценарий последней серии «Игры престолов»: теперь его можно прочитать

Сценарий последней серии «Игры престолов» опубликовали в сети. Как выяснили журналисты «Фразы», он появился на сайте премии «Эмми».
Теперь сценарий шестой серии восьмого сезона сериала может прочитать каждый.
Он занимает всего 45 страниц с «титулом».
Сценаристов «Игры престолов» Дэвида Бениоффа и Д.Б.Уайсса уже выдвинули на премию «Эмми» в номинации «Сценарий для драматического сериала».
Стоит отметить, что на последний сезон сериала обрушился шквал критики.
Так, в последней серии «Игры престолов» нашли очередной странный ляп.
Как писала «Фраза», главный герой «Игры престолов» ушел в серьезный запой после финала сериала.
Ранее последняя серия «Игры престолов» установила впечатляющий рекорд.