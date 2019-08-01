Главные новости за 1 августа 2019 года

Новым главой ДУСи стал КВНщик, которого после скандала с недвижимостью уволил Порошенко. Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителем Государственного управления делами Сергея Борзова. Соответствующий указ опубликован сегодня, 1 августа, на официальном сайте главы государства. В указе сказано, что Борзов назначается главой ГУД на 5 лет с окладом в соответствии с законодательством.

Портнов решил завалить ГБР уголовными делами против Порошенко. Бывший заместитель главы Администрации Президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов утверждает, что Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство, фигурантами которого могут быть «десятки людей из окружения Порошенко». «Информирую о новом уголовном производстве, которое может накрыть десятки людей из окружения Порошенко. Вчера ГБР его официально зарегистрировало и начало расследование», — написал Портнов, подчеркнув, что якобы по прямому поручению Порошенко и бывшей на то время главой НБУ Валерии Гонтаревой, правление НБУ 19 января 2016 года отменило акты НБУ о валютном контроле внешнеэкономических операций, установив, что платежи «Укроборонпрома» в офшоры могут проходить предоплатой, без валютного контроля НБУ и без ограничений в суммах.

На одном из киевских рынков задержали «зараженных» торговцев. В Киеве произошло ЧП. На одном из рынков в Деснянском районе трудились нелегальные мигранты, которые, как выяснилось, были заражены опасными инфекционными заболеваниями. Как передает ГСЧС, задержали 59 человек. Известно, что трое болевшие мужчины занимались реализацией овощей и фруктов, контактировали как с продуктами питания, так и с покупателями.

Вандалы осквернили более полутора десятков могил на Житомирщине. На кладбище в Новоград-Волынском неизвестные вандалы повредили 16 надгробий, из них три — на местах захоронений воинов-участников АТО. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Житомирской области. В частности, как сообщается, это произошло в ночь на 1 августа. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Под Киевом сгорела заправка — пострадал человек. Утром четверга, 1 августа, под Киевом сгорела заправка. ЧП произошло в селе Тарасовка. Как сообщает ГСЧС, пострадал один человек — его госпитализировали с ожогами. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

В Днепре перевернулась маршрутка с людьми: появилось видео аварии. Утром четверга, 1 августа, в Днепре перевернулась маршрутка с людьми. Машина перевозила около двадцати человек. Как минимум десять людей попали в больницы. ДТП произошло на перекрестке проспекта Яворницкого и улицы Вернадского: автомобиль Hyundai Getz пытался уйти от полиции, после чего столкнулся с маршруткой № 157 Mercedes Sprinter, ударив ее.

В Киеве полицейский умер прямо за рулем служебного автомобиля. В Киеве сегодня произошло ДТП с участием сотрудника полиции охраны. Его служебный автомобиль Renault врезался в дерево на улице Тарасовской. Мужчине стало плохо во время движения, и он съехал с дороги, успев избежать столкновения с другой машиной и наезда на пешеходов. При этом автомобиль оставался заведенным, а мужчину за рулем трясло от судорог.

На выходных Украину накроют грозовые ливни — синоптики предупреждают о похолодании. В ближайшие выходные, 3-4 августа, погода в Украине будет портиться. Всю страну накроют дожди. В Гидрометцентре предупредили о ливнях и грозах по Украине. Днем будет 20-25 тепла, а ночью до плюс 11-15. Чуть теплее может быть на юго-востоке и в Крыму.

СМИ нашли у президента непризнанного Приднестровья украинский паспорт. «Президент» непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский является владельцем украинского паспорта и неоднократно использовал его для въезда на территорию нашей страны. По данным СМИ, чиновник, который до 2016 года был главой так называемого «МВД Приднестровья» в звании генерал-майора, около 8 лет находился в розыске в Молдове. Как сообщают молдавские СМИ, это не мешало ему почти ежемесячно пересекать приднестровский участок молдавско-украинской границы и выезжать за границу по паспортам нескольких стран. В частности, как утверждается, для этого он с 2007 по 2015 гг более 300 раз использовал российский паспорт и как минимум 10 раз — украинский загранпаспорт.

В США эпично горел нефтяной завод: пострадали десятки людей. В американском Техасе произошло ЧП. В городе Бейтаун горел нефтяной завод компании ExxonMobil. По данным местных СМИ, в результате пожара ожоги получили около семидесяти сотрудников предприятия. Их госпитализировали. Уже известно, что огонь вспыхнул на установке по переработке полипропилена, где очищают пластик.

Израильские ученые утверждают, что сумели отыскать родину апостолов Петра и Андрея. Археологи обнаружили в израильской Галилее, недалеко от северного берега Галилейского моря, остатки древнего сооружения, которое называют Апостольской Церковью. Есть большая вероятность, что здание было построено на месте домов апостолов Петра и Андрея. Хотя упоминания о церкви можно найти в христианском тексте, датируемом еще 725 годом нашей эры, не было никакого подтверждения ее существования, что заставляло исследователей сомневаться в том, что она когда-либо существовала.