Новым главой ДУСи стал КВНщик, которого после скандала с недвижимостью уволил Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителем Государственного управления делами Сергея Борзова. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующий указ опубликован сегодня, 1 августа, на официальном сайте главы государства.

В указе сказано, что Борзов назначается главой ГУД на 5 лет с окладом в соответствии с законодательством.

Как сообщает «Новое время», ранее Борзов играл в КВН и возглавлял команды «Винницкие перцы» и «Сборная Украины».

Как сообщает «Украинская правда», жена Сергея Борзова Ирина стала избранным народным депутатом от партии «Слуга народа» по одному из мажоритарных округов.

Ее отец — Наум Баруля — является одним из руководителей юмористического шоу «Лига смеха», которое производит студия «Квартал 95» вместе с Drive Production, возглавляемым Барулей.

Вместе с отцом Ирина Борзова владеет ООО «Профіль-Н», зарегистрированным в крымском Судаке. Компания занимается деятельностью ресторанов. После оккупации ее перерегистрировали как российскую.

Согласно бухгалтерской отчетности «Профиль-Н», ее прибыль на оккупированных территориях с 2014 года постоянно росла. В 2017 году она заплатила около 275,4 тысяч рублей налогов и взносов.

Как сообщала «Фраза», 23 июля 2016 года президент Украины Петр Порошенко освободил Борзова от исполнения обязанностей главы ГУД., которым он фактически стал после того какпредыдущий руководитель Сергей Березенко был избран народным депутатом.

Отметим, что ровно за месяц до этого журналисты проекта BIHUS info сообщали, что ГУД обеспечило своего руководителя квартирой площадью 190 кв м на Печерске за бюджетные средства.