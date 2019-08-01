Израильские ученые утверждают, что сумели отыскать родину апостолов Петра и Андрея

Археологи обнаружили в израильской Галилее, недалеко от северного берега Галилейского моря, остатки древнего сооружения, которое называют Апостольской Церковью. Как выяснили журналисты «Фразы», есть большая вероятность, что здание было построено на месте домов апостолов Петра и Андрея.

Как сообщает «Новое время», хотя упоминания о церкви можно найти в христианском тексте, датируемом еще 725 годом нашей эры, не было никакого подтверждения ее существования, что заставляло исследователей сомневаться в том, что она когда-либо существовала.

Теперь команда из колледжа Кинерет в Израиле и Центра изучения древнего иудаизма и происхождения христианства при колледже Найак обнаружила, что может быть первым вещественным доказательством существования этого храма. Византийская церковь была найдена недалеко от остатков поселения римской эпохи.

По словам Мордехая Авиама из Кинеретского академического колледжа, недавно обнаруженная церковь соответствует описанию баварского епископа Виллибальда, который посетил область около 725 года нашей эры и сообщил, что церковь в Вифсаиде была построена на месте дома Петра и Андрея.

Хотя исследователи только до сих пор раскопали южные комнаты церкви, они говорят, что свидетельства указывают на то, что она была частью целого монастырского комплекса.

Эксперты уверены, что следующий сезон раскопок раскроет больше секретов древнего места, и планируют полностью раскопать древнюю византийскую церковь. Решающим фактором будет то, что в результате раскопок найдут византийские надписи.

Как сообщала «Фраза», летом 2018 года археологи обнаружили в Израиле скульптуру головы царя, которая была изготовлена около трех тысяч лет назад. Размер фигурки не превышает 5 сантиметров.