Американка десятилетиями хранила в морозилке труп младенца

Жительница американского города Сент-Луис несколько десятилетий тайно хранила в холодильнике мертвого младенца. Как выяснили журналисты «Фразы», о ее секрете стало известно лишь после смерти.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, 37-летний сын умершей Адам Смит во время уборки в ее квартире заглянул в небольшую картонную коробку, которая все эти годы находилась в морозильной камере. «Мне всегда говорили, что в ней украшение от свадебного торта», — рассказал он.

Однако заглянув в коробку он обнаружил внутри останки маленькой девочки, завернутые в розовое одеяло. «У нее остались кожа, волосы и все остальное, — рассказывает он. — Она превратилась в мумию». Мужчина немедленно положил ее обратно и позвонил в полицию.

Личность мертвого младенца пока не установлена. Ожидается, что вскрытие позволит определить причину ее смерти, а анализ ДНК покажет, была ли она сестрой Смита. По его словам, мать упоминала своего мертворожденного ребенка, а родственники говорили о близнецах, которых она когда-то родила. Один из них появился на свет мертвым, а другого отдали на усыновление.

«Даже на смертном одре мать не сказала мне, что было в той коробке. Это наводит на мысль, что, возможно, она что-то сделала с этим ребенком и не хотела никому говорить, потому что боялась проблем», — заключил Смит.

Как сообщала «Фраза», в августе 2008 года зародыш, признанный мертвым и извлеченный из тела матери, ожил спустя пять часов нахождения в холодильнике после аборта.