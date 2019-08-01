На одном из киевских рынков задержали «зараженных» торговцев

В Киеве произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», на одном из рынков в Деснянском районе трудились нелегальные мигранты, которые, как выяснилось, были заражены опасными инфекционными заболеваниями.

Как передает ГСЧС, задержали 59 человек.

Известно, что трое болевшие мужчины занимались реализацией овощей и фруктов, контактировали как с продуктами питания, так и с покупателями.

Что за болезнь у них выявлена – не уточняется.

Сообщается, что 33 человек ждет принудительная депортация. Вопрос по остальным нелегалам решается.

Как писала «Фраза», под Киевом массово отравились военные.

Ранее на популярном украинском курорте произошло массовое отравление отдыхающих.