Портнов решил завалить ГБР уголовными делами против Порошенко

Бывший заместитель главы Администрации Президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов утверждает, что Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство, фигурантами которого могут быть «десятки людей из окружения Порошенко». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он сообщил в своем канале на Telegram.

«Информирую о новом уголовном производстве, которое может накрыть десятки людей из окружения Порошенко. Вчера ГБР его официально зарегистрировало и начало расследование», — написал Портнов, подчеркнув, что якобы по прямому поручению Порошенко и бывшей на то время главой НБУ Валерии Гонтаревой, правление НБУ 19 января 2016 года отменило акты НБУ о валютном контроле внешнеэкономических операций, установив, что платежи «Укроборонпрома» в офшоры могут проходить предоплатой, без валютного контроля НБУ и без ограничений в суммах.

«Это позволило сразу похитить у украинской армии несколько миллиардов гривен, прикрываясь официальным решением правления НБУ», — утверждает юрист.

Как сообщала «Фраза», 20 мая 2019 года бывший заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов направилв Государственное бюро расследований заявление о причастности Порошенко к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий.

22 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что по результатам личного приема гражданина Дмитрия Крючкова возбудила уголовное дело в отношении Петра Порошенко и его ближайшего соратника Игоря Кононенко, которые могут быть причастны к незаконным действиям должностных лиц компании «Центрэнерго».

23 мая Портнов зарегистрировал в ГБР заявление об отмывании Петром Порошенко украденных у армии средств через офшорные сделки.

24 мая Портнов зарегистрировал в ГБР еще одно заявление об отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов со стороны Порошенко. Опальный юрист утверждает, что Порошенко «в составе организованной преступной группы завладел телеканалом „Прямой“, оформив его на оффшорную компанию», а также получил $300 млн путем манипуляций при продаже завода «Кузня на Рыбальском».

14 июля Портнов анонсировал скорое начало массовых задержаний чиновников времен президентства Петра Порошенко сразу после смены Генерального прокурора Украины. Как отметил Портнов, после снятия Луценко с должности, по стране прокатится «лавина» задержаний, которая будет «идти в геометрической прогрессии».