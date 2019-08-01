СМИ нашли у президента непризнанного Приднестровья украинский паспорт

«Президент» непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский является владельцем украинского паспорта и неоднократно использовал его для въезда на территорию нашей страны. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, чиновник, который до 2016 года был главой так называемого «МВД Приднестровья» в звании генерал-майора, около 8 лет находился в розыске в Молдове.

Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на молдавские СМИ, это не мешало ему почти ежемесячно пересекать приднестровский участок молдавско-украинской границы и выезжать за границу по паспортам нескольких стран. В частности, как утверждается, для этого он с 2007 по 2015 гг более 300 раз использовал российский паспорт и как минимум 10 раз — украинский загранпаспорт.

Информацию журналистов подтверждают данные, предоставленные неназванными источниками в Государственной пограничной службе Украины.

В свою очередь, в МВД Украины изданию заявили, что по состоянию на март 2019 года Вадим Красносельский не состоит в уголовном розыске, однако не стали комментировать, находился ли он в розыске раньше.

Отметим, несмотря на то, что Красносельский является лидером сепаратистской непризнанной республики, правительство Молдовы не отказывается от контактов с ним и не запрещает этого украинским дипломатам.

Как сообщала «Фраза», 11 декабря 2016 года в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике прошли выборы так называемого президента региона, в результате которых победил так называемсый «председатель Верховного совета ПМР» Вадим Красносельский.