Под Киевом пьяный «покупатель» пытался застрелить хозяина магазина

В городе Белая Церковь произошло происшествие, едва не приведшее к человеческим жертвам. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь недовольный «покупатель» намеревался расстрелять владельца магазина.

Как передает пресс-центр областной полиции, пьяный 39-летний мужчина «завернул» в один из маленьких магазинчиков за «добавкой». Свою просьбу он «подкрепил» ножом и матерной руганью в адрес 45-летней продавщицы и окружающих.

Получив отказ, он покинул торговую точку, после чего вернулся назад уже с пистолетом. В это время в магазине уже находился владелец, который попытался выгнать пьяного дебошира. Тот, в свою очередь, вытащил оружие и нажал на спусковой крючок. Однако, выстрела не последовало.

Сообщается, что дерзкого злоумышленника задержали подоспевшие по вызову полицейские. Он пытался скрыться, выкинув пистолет, однако его догнали неподалеку от места преступления.

По предварительным данным, выстрела из пистолета не последовало по причине неисправности патрона. Тем не менее, от ответственности пьяного хулигана это обстоятельство не освободит. За содеянное ему грозит длительный тюремный срок.

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