В Харькове диск от «болгарки» на огромной скорости вонзился в голову пенсионера

Во вторник, 30 июля, на улице Шишковской в Харькове произошел смертельный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь из-за собственной неосторожности погиб 64-летний мужчина.

Как передает пресс-служба областной полиции, трагедия произошла во время проведения ремонтных работ.

По предварительным данным, работая с «болгаркой», мужчина не придерживался мер личной безопасности, в результате чего от электропилы отлетел диск и попал ему голову.

К сожалению, от полученных травм он скончался на месте происшествия. Тело погибшего направили в морг.

Сведения о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УК Украины («умышленное убийство») с пометкой «несчастный случай».

Как писала «Фраза», на Хмельницкой электростанции погиб рабочий. Еще два человека попали в больницу.

Ранее сообщалось, что при строительстве станции метро «Ипподром» погиб рабочий.