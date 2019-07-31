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Под Киевом покажут уникальных древних животных

Под Киевом покажут уникальных древних животных

3 и 4 августа Древний Киев Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь») приглашает совершить увлекательное путешествие во времена Киевской Руси и провести выходные весело и познавательно. Как выяснили журналисты «Фразы», гостей ждет яркая программа с конными шоу, живым вокалом, веселыми забавами, хороводами, катание на лошадях, вкусные блюда с костра, мастер-классы и много интересного из жизни средневекового города.

В «Парке Киевская Русь» на основе современных научных знаний воссоздается Киев V-ХIII веков в его реальных исторических размерах. Только в Княжестве можно увидеть шедевры средневекового деревянного зодчества: монументальное оборонительное сооружение «Заборола» (длиной 300 метров), Михайловские ворота (высотой 21 метр), княжеские терема и трибуны, усадьбы киевлян Х-ХII веков, единственное в Украине действующее осадное орудие — требушет, а также уникальную воссозданную Васильевскую церковь Х века. Это действующая церковь, в нее можно зайти и не только увидеть, в каких храмах молились наши предки, но и самим поставить свечу за здоровье близких. Также в Васильевской церкви можно организовать крестины и венчание.

Также на территории Княжества посетителей ждут музеи и экспозиции.

Гости Древнего Киева увидят, какой в действительности была жизнь в Киевской Руси. Здесь можно прогуляться по старинным улочкам, услышать скрип тележных колес, примерить шлем и кольчугу, взять в руки настоящее средневековое оружие, сесть в седло боевого коня, выстрелить из лука, уловить запахи гончарной глины и деревянных построек.

В эти выходные дни в Древнем Киеве пройдет шоу-программа «Мир лошадей». Гостям представят коллекцию лошадей редких древних пород, собранных со всего мира в Княжеской конюшне. Представители некоторых пород завезены в Украину в единственном экземпляре. Можно будет прогуляться верхом на лошадях, сделать фото для соц. сетей и прикоснуться к миру этих прекрасных животных.

Посетители узнают много интересного о происхождении пород, их особенностях, о том, какую роль в истории человечества они сыграли и о том, какие исторические личности держали этих лошадей в своих конюшнях и ездили верхом на них.

3 и 4 августа гостей Княжества ждет интересная развлекательная программа. Ее главными героями будут не бояре или богатыри, а их верные спутники и добрые друзья — лошади из Княжеской конюшни Древнего Киева. В тесном тандеме с опытными наездниками — актерами-каскадерами лошади поразят зрителей безукоризненным исполнением невероятных трюков.

И, как всегда, гости Княжества Киевская Русь будут не просто наблюдать за происходящим на ристалище, но смогут приобщиться к действу и принять участие в древнеславянских забавах, веселых конкурсах, играх, в зажигательных хороводах и танцевальных флеш-мобах.

Каждый желающий, от мала до велика, сможет приобщиться к интересным развлечениям и ремеслам: покататься на породистых лошадях верхом или в экипаже, пострелять из лука и пометать копья в средневековом тире, пролететь на канатном спуске «Полетайло» и скоростной горке «Змей Горыныч», отчеканить монету «на счастье», пройти мастер-класс по гончарству, примерить костюмы эпохи Киевской Руси и устроить колоритную фотосессию.

Отдохнуть от суеты средневекового города можно на пляже у живописного Лесного озера.

Полакомиться блюдами и напитками, приготовленными как по современным, так и по средневековым рецептам, можно будет в прохладной Княжеской корчме, в Питейной «25 рун» и в беседках на свежем воздухе.

Желающие продолжить отдых еще на один день, могут остаться на ночь в доме гостиничного типа «4 комнаты», в хостеле или кемпинге при предварительном бронировании.

В Княжестве Киевская Русь возрождаются традиционные для Украины древние конные боевые искусства: джигитовка и верховая стрельба из лука. Здесь регулярно проходят международные соревнования по этим древние видам спорта. Для развития этих боевых искусств открыта школа конных лучников. Стать ее учеником очень просто: нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (044) 461-99-37. И уже на первом занятии можно научиться управлять лошадью и метко стрелять из лука.

Древний Киев открывается в 10:00, программа начнется в 14:00 и продлится ориентировочно до 19:00.

Древний Киев в «Парке Киевская Русь» расположен в с. Копачов, Обуховский район, Киевская область. Курсируют маршрутки из Киева от станции метро «Выдубичи».

Цена билета: полный билет для взрослого — 190 грн., для пенсионеров и студентов — 150 грн., для детей школьного возраста — 60 грн., для дошкольников — бесплатно.

Подробная информация на сайте www.parkkyivrus.com

Тэги: Киев, культура, новости Украины

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