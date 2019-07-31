В Киеве зам Кличко монополизировал выделение средств на ЖКХ, — активист

Под кураторством заместителя главы Киевской городской государственной администрации Петра Пантелеева фирма ООО «Энерго-Инвест» фактически монополизировала подряды в жилищно-комунальном хозяйстве столицы. Об этом, как сообщает «КП в Украине», на своей странице в Facebook сообщил столичный активист, координатор проектов в общественной организации «Киевляне, объединяемся» Владимира Бондарь.

«Не хотелось бы сейчас влезать в политические разборки вокруг КГГА, однако в последнее время возникло немало хозяйственных вопросов, которые напрямую касаются деятельности исполкома Киева. И фирм, которые благодаря некоторым чинушам весьма неплохо кормятся из городского бюджета, выигрывая тендеры буквально по всему, превращаясь в монополистов по подрядам в целом ряде направлений. Эти многостаночники — ООО „Энерго-Инвест“ — умудряются заниматься в Киеве и строительством фонтанов, и закупкой для города подземных мусорных контейнеров, и озеленением территории», — отмечает он.

«В чем секрет такой успешности ООО „Энерго-Инвест“, которая ежегодно зарабатывает на киевлянах десятки миллионов гривен? В том, что это — „ручная“ фирма заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, который отвечает за вопросы благоустройства и природной среды, включая озеленение. В КП „Киевтеплоэнерго“ мне рассказывали о том, как Пантелеев буквально за руку приводил в офис коммунального предприятия руководителя и одного из сооснователей этой фирмы Сергея Фищука», — рассказывает активист

По словам Владимира Бондаря, эта фирма заранее получает информацию о будущем проведении тендеров. «Далее проводится оценка и составление цены. При этом других потенциальных участников тендера физически не пускают к осмотру объекта — что автоматически делает ООО „Энерго-Инвест“ безальтернативным победителем. Стоит ли говорить, что часто цены за работы — запредельно завышены. А чтобы это сильно не выпирало, через Prozzoro один и тот же тендер делят на несколько частей. При этом чистая прибыль фирмачей составляет 40-60% от суммы всего тендера», — сказал общественный активист.

«Понятное дело, что без разрешения со стороны КГГА (и конкретного зама Кличко Пантелеева) никто бы не включил „зеленый свет“ одной фирме заправлять благоустройством Киева. Проблема в том, что из-за таких фирм-паразитов, как ООО „Энерго-Инвест“, бюджетные деньги уходят в песок, а другие, обычные компании выиграть подобный подряд даже не мечтают. Это не только рождает коррупцию, но и убивает конкуренцию», — подчеркнул Владимир Бондарь.

Он также рассказал о том, что общался с участниками рынка, которые крайне недовольны действиями руководства КГГА. «Среди киевских бизнесменов есть люди, которые после смены власти в Киеве (а рано или поздно это случится) хотят выйти на пресс-конференцию и рассказать о махинациях Пантелеева и его команды. Силовым и правоохранительным органам будет весьма интересно послушать о том, как работает один из замов Виталия Кличко», — отметил киевский активист.