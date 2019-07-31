Главные новости за 31 июля 2019 года

У Зеленского рассказали о желании распродать землю, госбанки, «Укрзализныцю» и «Укрпочту». Офис президента Украины Владимира Зеленского выступает за проведение полномасштабной приватизации, которая затронет банки, земельные ресурсы, железную дорогу и почту. Об этом в комментарии Bloomberg заявил заместитель председателя ОПУ Алексей Гончарук.

Август в Украине начнется с дождей и похолодания. В первые дни августа в Украине значительно похолодает. В Гидрометцентре прогнозируют грозовые дожди по всей стране.

Под Жмеринкой на ходу загорелась электричка. На железнодорожном перегоне в Винницкой области вспыхнул один из вагонов электрички «Казатин-Жмеринка». Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Киеве таксист жестоко изнасиловал девушку. Минувшей ночью в Киеве произошло ЧП. На Новоирпенской трассе таксист изнасиловал девушку.

Трамп объяснил, почему так сильно любит свой Twitter. Президент США Дональд Трамп объяснил, почему так любит писать в «Твиттер». Он пообщался с телеканалом C-Span.

В Apple заявили о резком падении прибыли. В компании Apple заявили о падении выручки. За девять месяцев текущего финансового года чистая прибыль американского гиганта упала сразу на 8,44%.