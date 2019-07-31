За полгода более 4 тыс. киевлян поплатились за курение в общественных местах

С начала года в Киеве за курение в неположенном месте были оштрафованы более 4 тыс. человек. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Киевсовета Александр Пабат со ссылкой на информацию столичной полиции.

В частности, как сообщается, за 6 месяцев текущего года на любителей подымить в общественных местах было составлено 4297 протоколов. В целом они уплатили в бюджет 94033 грн в виде штрафов.

При этом депутат приложил сканы ответов за подписью заместителя главы Национальной полиции Украины Андрея Крищенко со статистикой за этот, а также прошедшие годы.

Как сообщала «Фраза» 16 декабря 2012 года в Украине вступил в силу закон, запрещающий курение в общественных местах.