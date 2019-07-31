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УПЦ КП прекратила свою деятельность, - Министерство культуры

УПЦ КП прекратила свою деятельность, - Министерство культуры

Религиозное объединение Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата прекратила свою деятельность. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры, передает Цензор.НЕТ.

«Министерство культуры Украины, опережая появление и тиражирование заявлений о якобы возобновлении деятельности бывшей Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата (далее — УПЦ КП) и функционирования бывшего центра этого религиозного объединения, а именно религиозной организации «Киевская патриархия Украинской Православной Церкви», а также отвечая на спекулятивные обвинения о якобы вмешательство государственных органов в религиозные дела, официально сообщает. Приказом Министерства культуры Украины от 30.01.2019 года № 54 был зарегистрирован устав Религиозной организации «Киевская митрополия Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины)». Также этим приказом на основании решений Поместного собора бывшей УПЦ КП от 15.12.2018 года были признаны утратившими силу приказы Министерства от 12 июня 2017 № 505 «О регистрации Устава религиозной организации «Киевская патриархия Украинской Православной Церкви» в новой редакции и от 8 июля 2016 г. «о новой редакции Устава об управлении Украинской Православной Церкви Киевский Патриархат», — говорится в сообщении.

В Министерстве ссылаются на решение собора УПЦ КП.

«Итак, на основании решений Поместного собора УПЦ КП от 15.12.2018 года религиозное объединение Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата прекратила свою деятельность, а религиозная организация „Киевская патриархия украинской православной церкви“, которая в соответствии с ее уставом (п. 1 ) была религиозным административным центром и центральным исполнительно-распорядительным органом УПЦ КП, после создания и регистрации устава религиозной организации „Киевская митрополия украинской православной церкви (православной церкви Украины)“ вошла в состав религиозного объединения Украинская православная церковь (Православная церковь Украины)», — добавили в министерстве.

В Минкульте также напомнили, что УПЦ КП объединилась с ПЦУ, а поэтому прекратила свое существование.

«Учитывая то, что религиозное объединение УПЦ КП прекратило свою деятельность путем объединения и присоединения к Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины), все функции уставных органов бывшего УПЦ КП перешли в компетенцию соответствующих руководящих органов УПЦ (ПЦУ), которые получили все полномочия и юридические основания для принятия соответствующих решений относительно будущего тех религиозных организаций, которые находились в составе бывшего религиозного объединения УПЦ КП», — констатировали в Минкульте.

В Министерстве рассказали, что «Священный Синод Украинской православной церкви (Православной Церкви Украины), как руководящий орган этого религиозного объединения, на своем заседании 27 июля 2019 г. (Журнал № 43) принял решение о прекращении деятельности религиозной организации «Киевская патриархия Украинской Православной Церкви» путем присоединения к религиозной организации «Киевская митрополия Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины)», о чем была сделана соответствующая запись в «Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований», — добавили в министерстве.

В Минкульте напомнили, что регистрация уставов совершается в рамках закона.

«Попутно информируем, что в соответствии со статьей 19 Конституции Украины органы государственной власти и их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины. В связи с этим отмечаем, что все действия должностных лиц Министерства культуры Украины, ответственных за регистрацию уставов и государственной регистрации религиозных организаций, совершались, совершаются и будут совершаться в будущем исключительно в рамках законодательства Украины. Любые попытки заблокировать процесс государственной регистрации ряда религиозных организаций, входивших ранее в религиозного объединения с таким названием и после Поместного Объединительного Собора, состоявшегося 15 декабря 2018 г., принявших решение войти в состав поместной (самостоятельной) Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины), могут быть интерпретированы, как попытки вмешаться в деятельность должностных лиц — государственных регистраторов Министерства культуры Украины», — акцентировали в министерстве.

Ранее «Фраза» сообщала, что Филарет заявил, что Епифаний не имел права ликвидировать УПЦ КП.

Тэги: общество, православие, Министерство культуры Украины, новости православия, новости Украины, УПЦКП

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