Жители Киева задержали грабителя, который съел цепочку своей очередной жертвы

В Киеве прохожие задержали мужчину, который ограбил пожилую женщину прямо посреди улицы. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

В частности, как сообщил начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин, полицейские установили, что к 73-летней женщине на улице подбежал мужчина, сорвал с шеи цепочку, отобрал кошелек и начал бежать.

Злоумышленника остановили неравнодушные граждане, которые стали свидетелями преступления. Им оказался 26-летний житель Луганской области, ранее судимый за кражи.

Во время поверхностного осмотра у мужчины нашли лишь кошелек потерпевшей. Впоследствии он признался полицейским, что сорванную цепочку — проглотил.

Во время медосмотра на рентгеновском снимке задержанного врачи действительно обнаружили украшение.

Как сообщала «Фраза», жительница британского города Понтипул, расположенного на юге Уэльса, обнаружила в своем доме спящего грабителя. Выяснилось, что проникнув в дом к женщине, 30-летний безработный мужчина сначала съел все запасы мороженого, которые смог обнаружить в холодильнике, а потом уснул.