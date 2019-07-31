У Зеленского рассказали о желании распродать землю, госбанки, «Укрзализныцю» и «Укрпочту»

Офис президента Украины Владимира Зеленского выступает за проведение полномасштабной приватизации, которая затронет банки, земельные ресурсы, железную дорогу и почту. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в комментарии Bloomberg заявил заместитель председателя ОПУ Алексей Гончарук.

В частности, по его словам, «банки должны быть проданы в первую очередь». А впоследствии на продажу могут быть выставлены и определенные доли государственных «Укрзализныци» и «Укрпочты».

Гончарук, которого издание называет одним из кандидатов на пост премьер-министра Украины, также заявил о желании открыть до конца года рынок земли. «В команде есть понимание, что если этого не сделать в этом году, то дальше будет сложнее», — объяснил чиновник.

Он также рассказал о планах новой администрации договориться в сентябре с Международным валютным фондом о новой программе сотрудничества на 3-4 года. Таким образом, планируется снизить дефицит бюджета с целью ускорения экономического роста до 5%.

При этом Гончарук не назвал размер потенциальной помощи от МВФ.

«Когда мы покажем изменения в подходе к приватизации, продаже сельхозугодий, привлекаем пару крупных компаний для добычи природных ресурсов — все это даст четкие сигналы о том, что правила изменились», — заключил он.

Как сообщала «Фраза», в июне 2019 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о старте в стране новой волны приватизации. Планировалось, что будут проданы «небольшие предприятия, не представляющие стратегического значения для экономики». Тогда же премьер-министр пообещал, что «стратегически важные активы будут сохранены в собственности государства, а те, где можно привлечь капитал для обновления технологий и приумножения рабочих мест, пройдут подготовку с привлечением известных мировых советников».