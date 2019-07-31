В Киеве таксист жестоко изнасиловал девушку

Минувшей ночью в Киеве произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», на Новоирпенской трассе таксист изнасиловал девушку.

Как передает «Информатор», отморозок завез свою жертву в лес, где «орально изнасиловал». Медики установили, что у нее «рваная рана губы».

Изнасиловав свою жертву, таксист скрылся, а девушка позвонила своей подруге, которая вызвала полицию.

Выяснилось, что девушка остановила такси Uklon марки Renault возле станции метро «Академгородок». Она также поведала, что таксист «заставил ее перевести деньги с карты на счет». Это 4,5 тысячи гривен. Насильник также отобрал у своей жертвы один из телефонов.

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