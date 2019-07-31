В Apple заявили о резком падении прибыли

В компании Apple заявили о падении выручки. Как выяснили журналисты «Фразы», за девять месяцев текущего финансового года чистая прибыль американского гиганта упала сразу на 8,44%.

Как сообщает Apple, за данный период компания заработала 41,57 миллиарда долларов.

В отчете говорится, что «разводненная прибыль» на одну акцию составила 8,86 доллара, а годом ранее она составляла 8,99 доллара.

Общая же выручка Apple упала сразу на 16,55% и составляет 196,134 миллиарда долларов.

Как писала «Фраза», в Apple подтвердили, что их MacBook Pro могут взрываться.

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