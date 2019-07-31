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Филарет заявил, что Епифаний не имел права ликвидировать УПЦ КП

Филарет заявил, что Епифаний не имел права ликвидировать УПЦ КП

Глава УПЦ КП Филарет (Денисенко) узнал информацию о действиях главы ПЦУ Епифания (Думенко) и осудил их. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает пресс-служба УПЦ КП.

«До меня дошла информация о создании Вами и Священным Синодом ПЦУ ликвидационной комиссии во главе с митрополитом Черкасским Иоанном (Яременко) о ликвидации Киевской патриархии УПЦ Киевского Патриархата, как юридического лица, и Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата», - отметил Филарет.

Он также подчеркнул, что Епифаний не имел права принимать такого решения, поскольку Киевская патриархия и Украинская Православная Церковь Киевского патриархата не входят в состав Православной Церкви Украины.

«Мы хоть и непризнанная автокефальная Церковь, но независима», - заявил глава ПЦУ.

Он напомнил митрополиту о Поместном Соборе, где было принято решение о продлении существования Киевского патриархата и о выходе из состава Православной Церкви Украины.

«Поэтому, Вы не имеете никакой власти над нашей Церковью и Ваше решение о создании ликвидационной комиссии не действительно, так оно является вмешательством во внутреннюю жизнь другой Церкви», - заявил Филарет.

Ранее «Фраза» сообщала, что в РПЦ рассказали, что Томос не дает ПЦУ автокефальный статус.

Тэги: общество, православие, Филарет, новости православия, новости Украины, ПЦУ, УПЦКП

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