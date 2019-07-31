Наряду с жетонами Киевский метрополитен начал отказываться от «зеленых карт» оплаты

Киевский метрополитен начал отказываться от продажи бесконтактных «зеленых карт» оплаты проезда. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявила пресс-секретарь метрополитена Наталья Макогон в комментарии «Хмарочосу».

По ее словам, такие карты будут действовать еще достаточно продолжительное время, учитывая, что жетоны будут полностью выведены из обращения до 31 октября. Однако впоследствии их ожидает такая же участь, так как в перспективе, по решению городских властей, в метро должен остаться только электронный билет.

Макогон также сообщила, что на данный момент «зеленые карты» уже прекратили продавать в одном из вестибюлей станции метро «Теремки».

Как сообщала «Фраза», с 15 июля перестали продавать и принимать жетоны в вестибюлях станции «Нивки» (выход к пожарной части) и станции «Ипподром» (выход к Ипподрому).

Спустя несколько дней продавать и принимать жетоны перестали на выходе со станции «Теремки» в сторону торгового центра «Магеллан».

Предполагается, что до конца 2019 года пассажиры смогут пользоваться для проезда карточкой метро либо карточкой киевлянина, электронным билетом, ученическим билетом для школьников Киева. Для разовой поездки можно воспользоваться бесконтактной банковской картой на желтом турникете (однако «иногда у банковской системы бывают сбои») или приобрести карточку на одну поездку.