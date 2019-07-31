Британский суд дал молодому парню… пятьдесят минут тюрьмы

В Британии произошел необычный курьез. Как выяснили журналисты «Фразы», тут суд городка Портисхед вынес весьма странное решение по одному из дел.

Так, как пишут местные СМИ, двадцатитрехлетний Шейн Дженкинс получил пятьдесят минут тюрьмы. Также парень был приговорен к восьмидесяти часам исправительных работ и реабилитации от наркотиков.

Свое наказание парень получил за то, что в конце мая, употребив алкоголь, кокаин и травку, разбил метлой окно в доме бывшей подружки, после чего едва не подрался с двумя копами и сбежал.

Позже молодой дебошир раскаялся и признал свою вину, пообещав не употреблять наркотики и не напиваться.

Как писала «Фраза», в США врач тайно «зачал» полсотни детей, но легко отделался.