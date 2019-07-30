В Киеве банда кавказцев средь бела дня похитила мужчину

Во вторник, 30 июля, в Днепровском районе Киева произошло резонансное преступление. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь «лица кавказской национальности» похитили человека.

Как передает «Информатор», приблизительно в 16-55 на проспекте Генерала Ватутина, 2, трое кавказцев спортивного телосложения насильно погрузили мужчину в автомобиль Daewoo Lanos (г/н ВХ 2605 СВ) и скрылись в сторону Русановской набережной.

По предварительным данным, номерной знак автомобиля злоумышленников принадлежит автомобилю Audi A6.

В городе был объявлен оперативный план «Перехват». Приблизительно в 17-25 разыскиваемый автомобиль нашли. Других подробностей инцидента пока нет.

Как писала «Фраза», в Киеве прямо посреди улицы похитили мужчину.

Ранее в Киеве неизвестные похитили иностранца.