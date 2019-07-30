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Гибель детей на Киевщине: в полиции рассказали подробности трагедии

Гибель детей на Киевщине: в полиции рассказали подробности трагедии

В полиции Киевской области рассказали подробности трагедии, которая произошла в селе Гайшин Переяслав-Хмельницкого района. Как выяснили журналисты «Фразы», там в понедельник, 29 июля, в результате пожара погибли двое малолетних детей.

Как передает «Сегодня», мать закрыла братьев, которым было 1 и 3 года, в комнате и пошла в магазин. В это время из врослых в доме находился отец ее сожителя. Почувствовав запах дыма, доносившийся из детской комнаты, он сразу же бросился туда.

Он открыл дверь, но зайти внутрь не смог, поскольку комната была охвачена пламенем. Тогда мужчина выбежал на улицу и стал звать на помощь.

К сожалению, подоспевшие к месту ЧП пожарные обнаружили детей уже мертвыми.

Во время проведения осмотра места происшествия было установлено, что очаг возгорания находился в центре комнаты на матрасе, который лежал на полу.

По факту произошедшего открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 УК Украины («нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности»).

Как писала «Фраза», на Киевщине страшной смертью погибли двое маленьких детей.

Ранее сообщалось, что в России почти дотла сгорел детский лагерь. Погибли 4 ребенка.

Тэги: пожар, спасатели, общество, ребенок, ЧП, дети, село, Киевская область, гибель, МЧС, Переяслав-Хмельницкий, новости Украины

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