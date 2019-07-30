Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Зеленский «погнал в шею» луганского Короля Артура

Зеленский «погнал в шею» луганского Короля Артура

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Артура Короля с должности главы Меловской райгосадминистрации Луганской области. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующий указ появился на официальном сайте главы государства.

«Уволить Короля Артура Станиславовича с должности председателя Меловской районной государственной администрации Луганской области в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины», ‒ сказано в документе.

В свою очередь, президентский указ повеселил пользователей соцсетей, которые отметили, что родители теперь уже бывшего чиновника знатно «потроллили» своего сына, дав ему под фамилию Король и имя Артур.

Настоящий же король Артур известен в Украине и мире как герой рыцарских романов и британский правитель, живший в V-VI в.

Как писала «Фраза», Зеленский буквально онемел от беспредела днепропетровского генерала.

Ранее сообщалось, что на должность Генпрокурора Зеленский всерьез рассматривает кандидатуру опытного аппаратчика.

Тэги: общество, политика, глава, Луганская область, Президент Украины, госадминистрация, Указ Президента Украины, увольнение, король, Владимир Зеленский, новости Украины

Комментарии

Статьи

30.07.19 09:05

Невеселые хроники опасного путешествия в зону ООС. Часть 3

Автор: Василий Кузнецов

Интервью

22.07.19 12:21

Гиоргий Цитаишвили: Я не должен играть лишь из-за того, что я чемпион мира. Я должен играть, если буду этого заслуживать!

Автор: Андрей Шахов

Колонка автора
30.07.19 08:48

Есть ли жизнь у киевского трамвая?

Автор: Олег Васильев

Дайджест

Государство в смартфоне: в чем опасность идей Зеленского
30.07.19 18:22

Государство в смартфоне: в чем опасность идей Зеленского

Автор: Вячеслав Масный, «Апостроф»

Выбор редакции
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Зеленский «погнал в шею» луганского Короля Артура

Зеленский «погнал в шею» луганского Короля Артура
30.07.19 20:13
715
Последние новости
30.07.19 21:23

В Киеве банда кавказцев средь бела дня похитила мужчину
30.07.19 20:49

Гибель детей на Киевщине: в полиции рассказали подробности трагедии
30.07.19 20:13

Зеленский «погнал в шею» луганского Короля Артура
30.07.19 19:40

Кличко в жесткой форме ответил ближайшему соратнику Зеленского
30.07.19 18:59

Главные новости за 30 июля 2019 года
30.07.19 16:53

Погода пикантно порадует жителей Киева и области
30.07.19 16:21

На Львовщине мужчина сжег себя после ссоры с женой
Фото и Видео
Кличко в жесткой форме ответил ближайшему соратнику Зеленского
Кличко в жесткой форме ответил ближайшему соратнику Зеленского
Кличко в жесткой форме ответил ближайшему соратнику Зеленского
Кличко в жесткой форме ответил ближайшему соратнику Зеленского
Богдан утверждает, что Кличко полностью потерял контроль над Киевом
Богдан утверждает, что Кличко полностью потерял контроль над Киевом
Сотни миллионов деревьев за полдня: в Эфиопии установили уникальный рекорд
Сотни миллионов деревьев за полдня: в Эфиопии установили уникальный рекорд
ДТП в Днепре: автомобиль эпично снес забор и вылетел в огород
ДТП в Днепре: автомобиль эпично снес забор и вылетел в огород
Двое строителей под Киевом жестоко убили своего коллегу из-за $600 (18+)
Двое строителей под Киевом жестоко убили своего коллегу из-за $600 (18+)
В Киеве водитель грузовика умер прямо за рулем – машина влетела в забор
В Киеве водитель грузовика умер прямо за рулем – машина влетела в забор
В Пакистане самолет рухнул на жилые кварталы – погибли люди
В Пакистане самолет рухнул на жилые кварталы – погибли люди
В Киев пришла «Большая вода». Появились фото и видео последствий стихии
В Киев пришла «Большая вода». Появились фото и видео последствий стихии
Стеклянный мост Кличко продолжает трескаться
Стеклянный мост Кличко продолжает трескаться
Появилось странное видео с Путиным и детьми (18+)
Появилось странное видео с Путиным и детьми (18+)
fraza.ua
Новости блогосферы
14.07.19 15:21

Президенту нужно поставить на место свою челядь
27.06.19 15:53

Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
16.06.19 17:53

Неуважаемые Юраши, земля под вашими ногами гореть будет!
16.06.19 12:21

Президентский сайт до сих пор контролируют люди Порошенко

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.