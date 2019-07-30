Зеленский «погнал в шею» луганского Короля Артура

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Артура Короля с должности главы Меловской райгосадминистрации Луганской области. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующий указ появился на официальном сайте главы государства.

«Уволить Короля Артура Станиславовича с должности председателя Меловской районной государственной администрации Луганской области в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины», ‒ сказано в документе.

В свою очередь, президентский указ повеселил пользователей соцсетей, которые отметили, что родители теперь уже бывшего чиновника знатно «потроллили» своего сына, дав ему под фамилию Король и имя Артур.

Настоящий же король Артур известен в Украине и мире как герой рыцарских романов и британский правитель, живший в V-VI в.

Как писала «Фраза», Зеленский буквально онемел от беспредела днепропетровского генерала.

Ранее сообщалось, что на должность Генпрокурора Зеленский всерьез рассматривает кандидатуру опытного аппаратчика.