Главные новости за 30 июля 2019 года

У Зеленского рассказали, почему новая Верховная Рада еще не скоро сможет приступить к работе. По мнению главы Офиса Президента Украины Андрея Богдана, новая Верховная Рада не успеет провести первое заседание до 1 сентября этого года. Это связано с большим количеством судебных процессов. «Поскольку я юрист, я понимаю сроки начала работы Верховной Рады, пожалуй, она не успеет начать работу до первого сентября», — заявил чиновник на брифинге 30 июля, подчеркнув, что от ОПУ в данном вопросе ничего не зависит.

Зеленский запустил механизм проведения электронных выборов и переписи населения. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о развитии электронных услуг в Украине, что позволит упорядочить и обеспечить прозрачность работы государственных реестров, развитие современных средств электронной идентификации и внедрение приоритетных для граждан и бизнеса электронных государственных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса главы государства. В частности, как сообщается, указ «О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам» предусматривает первоочередное проведение полного аудита работы государственных реестров.

У Зеленского решили создать русскоязычный канал для всего мира. В России считают, что не выйдет. Офис президента Украины намерен создать всемирный русскоязычный канал для усиления позиций страны в информационной войне с пропагандой. Об этом заявил заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко. По его словам, целью канала будет борьба как за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, так и за умы россиян на территории РФ. «У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру», — рассказал Тимошенко.

Богдан утверждает, что Кличко полностью потерял контроль над Киевом. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан утверждает, что некий «смотрящий» Киева предлагал ему разделить бюджетные деньги столицы. По словам Богдана, городской голова столицы Виталий Кличко не контролирует ситуацию в городе. «Несколько дней назад ко мне приходил один из адвокатов, представившийся адвокатом одного из „смотрящих“ Киева, который мешает господину Кличко эффективно управлять городом, и выразил такое предложение, что работа с местным бюджетом КГС и КГГА позволяет получить 40 млн долларов в год, — рассказал глава ОПУ. — Он попросил не трогать главу КГГА и предложил этот бюджет разделить пополам».

В Киеве прямо посреди улиц начали устанавливать кнопки вызова полиции. В Киеве начали устанавливать кнопки экстренного вызова полиции. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины. В частности, как сообщается, чтобы связаться с правоохранителями нужно просто нажать специальную кнопку. При этом полицейский оператор видит и слышит все происходящее в круглосуточном режиме, даже если никто не нажал на кнопку, так как устройства оборудованы системами видеонаблюдения и звукозаписи.

Стало известно, сколько Усик заработает за дебютный бой в супертяжелом весе. Известный украинский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик заработает в дебютном бою в тяжелом весе против Карлоса Такама $1,2 млн. Гонорар камерунского бойца составит около $800 тыс. Как сообщает Sport Arena, дебют Усика в супертяжелом весе состоится 12 или 19 октября 2019 года в американском Чикаго.

ОАЭ и Германия: СМИ выясняют, куда улетела семья Порошенко. Семья бывшего президента Украины Петра Порошенко покинула страну. СМИ гадают, куда отправился экс-глава государства. По данным источников в Госпогранслужбе, семья Петра Порошенко покинула Украину двумя самолетами, вылетев в ОАЭ и Германию.

Скончался легендарный разведчик, узнавший для СССР про лихорадку Эбола. В понедельник, 29 июля, в возрасте 86 лет скончался легендарный советский разведчик Анатолий Викторович Баронин. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины. Анатолий Баронин родился 31 августа 1932 года в Москве в простой рабочей семье.

Двое строителей под Киевом жестоко убили своего коллегу из-за $600 (18+). В Ирпене двое мужчин, работавших на стройке, убили одного из своих коллег. Об этом сообщил руководитель Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов. В частности, как сообщается, об исчезновении строителя Евгения из Житомирской области правоохранителям заявили родственники. Во время оперативно-розыскных мероприятий подозрения по этому поводу пали на прораба и еще одного рабочего.

В Пакистане самолет рухнул на жилые кварталы — погибли люди. В Пакистане произошла трагедия. В городе Равалпинди разбился самолет. Местные власти уточняют, что это был военный борт, который выполнял тренировочный полет. Самолет внезапно вспыхнул в небе и упал на жилые дома. Это спровоцировало сильный пожар.

Сотни миллионов деревьев за полдня: в Эфиопии установили уникальный рекорд. В Эфиопии установлен уникальный рекорд. Тут по инициативе правительства страны всего за полдня высадили почти четыреста миллионов деревьев. Всего планируется высадить четыре миллиарда новых деревьев. Высаживание по сути новых лесов прошло в формате «субботника», когда на работы вышли все государственные служащие, а также простые жители страны. Ради такого дела был организован выходной день.