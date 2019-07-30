На Львовщине мужчина сжег себя после ссоры с женой

Во Львовской области мужчина после ссоры с женой облил себя бензином и поджог. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации областного Главного управления Национальной полиции.

В частности, как сообщается, трагедия произошла вечером 29 июля в одном из населенных пунктов Яворовского района. Как выяснили сотрудники полиции, нетрезвый 57-летний мужчина поссорился с супругой, после чего пошел в огород, облился бензином и устроил самоподжог.

Пострадавшего доставили в реанимацию местной районной больницы, однако сегодня утром от полученных травм он скончался.

В настоящее время правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшедшего.

Как сообщала «Фраза», 15 октября 2013 года 50-летний житель Червонограда Львовской области облил себя бензином и поджег на площади возле Червоноградского городского совета. К счастью, его удалось спасти.

13 мая 2018 года на празднике в Луцке мужчина посреди Театральной площади облился горючим и сам его поджог. В итоге огонь с человека сбили собравшиеся на праздник люди собственной одеждой. Выяснилось, что он страдает психическим расстройством и состоит на учете в психбольнице.