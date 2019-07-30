У Зеленского рассказали, почему новая Верховная Рада еще не скоро сможет приступить к работе

По мнению главы Офиса Президента Украины Андрея Богдана, новая Верховная Рада не успеет провести первое заседание до 1 сентября этого года. Как выяснили журналисты «Фразы», это связано с большим количеством судебных процессов.

«Поскольку я юрист, я понимаю сроки начала работы Верховной Рады, пожалуй, она не успеет начать работу до первого сентября», — заявил чиновник на брифинге 30 июля, подчеркнув, что от ОПУ в данном вопросе ничего не зависит.

«Это зависит от большого количества судебных процессов, которые не дают ЦИК сформировать в конечном варианте тот состав Верховной Рады, который нас ожидает», — цитирует Богдана «Украинская правда».

Трансляцию брифинга вело на своей странице в Facebook «Радио Свобода».

Как сообщала «Фраза», по результатам обработки 100% протоколов на выборах Верховной Рады Украины IX созыва по одномандатному округу, уверенно победила партия «Слуга народа», набрав 43,16% голосов украинцев. Кроме того, представители партии одержали победу в 130 мажоритарных округах. Таким образом, фракция этой политической силы в будущем парламенте составит 254 человека.

Дата начала работы новой ВРУ пока не определена.