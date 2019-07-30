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Палатный призвал президента поддержать молодежное строительство: надо 1,5 млрд грн для 2 тыс. семей

Палатный призвал президента поддержать молодежное строительство: надо 1,5 млрд грн для 2 тыс. семей


Формирование нового правительства создаст благоприятные условия для перезагрузки программы льготного кредитования молодежного жилья. Об этом заявил председатель Комитета ВРУ по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Артур Палатный, обратившись с соответствующим письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает «Главком».

Палатный напомнил, что действующая государственная программа обеспечения молодежи жильем на 2013-2020 годы не финансируется с 2015 года. Все эти годы комитет работал над перезагрузкой программы и пытался убедить правительство предусмотреть финансирование. Ведь обеспечения молодых семей и молодых людей жильем — первое, что должно сделать государство для того, чтобы остановить тотальную эмиграцию молодых специалистов из Украины, а соответственно создать стимулы для экономического развития и улучшения демографической ситуации в стране.

«Четвертый год мы бьемся с правительством по этой программе. Мне сложно перечислить все обращения и письма, присланные министерствам. Однако сейчас, наконец, создаются благоприятные условия, чтобы сдвинуть с мертвой точки, ведь президентская политическая сила прогнозируемо имеет абсолютное большинство в парламенте и быстро сформирует новое правительство. Есть возможность внести изменения в законодательство, предусмотреть средства и перезагрузить программу уже со следующего года», — сказал Палатный.

Он попросил президента взять вопрос под личный контроль и просить будущую фракцию поддержать финансирование бюджетной программы Минрегионстроя «Предоставление льготного долгосрочного государственного кредита молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья» в Государственном бюджете на 2020 год. Речь идет о 1,5 млрд грн, которых, по оценке Палатного, хватит на строительство 126,3 тыс. кв м жилья и обеспечения им 2 тыс. молодых семей.

«Понятно, что это большая сумма, которую нужно находить каждый год. Однако пока мы будем ждать, когда эти средства появятся сами собой, нам не для кого их выделять. Доступное жилье для молодежи — обязанность государства, а наша с вами задача — его реализация», — отметил председатель комитета.

Кроме президента, соответствующие письма в очередной раз направлены премьер-министру Владимиру Гройсману, вице-премьер-министру — министру регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадию Зубко, министру финансов Оксане Маркаровой.

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