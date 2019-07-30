Зеленский запустил механизм проведения электронных выборов и переписи населения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о развитии электронных услуг в Украине, что позволит упорядочить и обеспечить прозрачность работы государственных реестров, развитие современных средств электронной идентификации и внедрение приоритетных для граждан и бизнеса электронных государственных услуг. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Офиса главы государства.

В частности, как сообщается, указ «О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам» предусматривает первоочередное проведение полного аудита работы государственных реестров.

По словам советника президента Михаила Федорова, сегодня в Украине насчитывается более 350 государственных реестров, но большинство из них функционирует совершенно неэффективно и непрозрачно. «Это является главной причиной возникновения рейдерства, коррупции и других схем при предоставлении различных государственных услуг, например в строительной или земельной сферах. Прозрачная и надежная работа госреестров будет залогом безопасного развития бизнеса и эффективного управления страной в целом», — подчеркнул он.

Кроме того, указом предусматривается введение единого веб-портала электронных услуг, где украинцы смогут с помощью электронного кабинета получать доступ к информации в отношении себя в государственных реестрах (например, об имуществе, земле, транспорте, налогах и доходах) и приоритетные электронные государственные услуги. В первую очередь предполагается реализация электронных услуг, связанных с рождением ребенка (проект «еМалятко»), регистрацией его места жительства, регистрацией физического лица в качестве налогоплательщика во время первого оформления паспорта гражданина Украины, проверкой наличия у водителя документов и т. п.

«Сейчас мы проводим исследование в отношении коррупции в сфере административных услуг. Уже точно можно сказать, что это миллиарды гривен в год из карманов украинцев. Поэтому мы сформировали перечень около 200 наиболее важных услуг для граждан и бизнеса, чтобы в первую очередь внедрить их предоставление в режиме онлайн. Каждый украинец сможет видеть наш план и ход реализации этих задач на специальном веб-сайте», — сообщил Федоров.

Также документ дает старт работе по проведению электронных выборов и переписи населения. Среди ключевых задач — наполнение Единого государственного демографического реестра, который сейчас содержит данные только около 14 млн граждан, и внедрение инновационных средств электронной идентификации.

Как сообщала «Фраза», в августе 2012 года Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации разработала собственный план мероприятий по запуску в Украине электронного правительства. На реализацию ее первого этапа из бюджета планировалось выделить 475 млн грн.