Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Зеленский запустил механизм проведения электронных выборов и переписи населения

Зеленский запустил механизм проведения электронных выборов и переписи населения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о развитии электронных услуг в Украине, что позволит упорядочить и обеспечить прозрачность работы государственных реестров, развитие современных средств электронной идентификации и внедрение приоритетных для граждан и бизнеса электронных государственных услуг. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Офиса главы государства.

В частности, как сообщается, указ «О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам» предусматривает первоочередное проведение полного аудита работы государственных реестров.

По словам советника президента Михаила Федорова, сегодня в Украине насчитывается более 350 государственных реестров, но большинство из них функционирует совершенно неэффективно и непрозрачно. «Это является главной причиной возникновения рейдерства, коррупции и других схем при предоставлении различных государственных услуг, например в строительной или земельной сферах. Прозрачная и надежная работа госреестров будет залогом безопасного развития бизнеса и эффективного управления страной в целом», — подчеркнул он.

Кроме того, указом предусматривается введение единого веб-портала электронных услуг, где украинцы смогут с помощью электронного кабинета получать доступ к информации в отношении себя в государственных реестрах (например, об имуществе, земле, транспорте, налогах и доходах) и приоритетные электронные государственные услуги. В первую очередь предполагается реализация электронных услуг, связанных с рождением ребенка (проект «еМалятко»), регистрацией его места жительства, регистрацией физического лица в качестве налогоплательщика во время первого оформления паспорта гражданина Украины, проверкой наличия у водителя документов и т. п.

«Сейчас мы проводим исследование в отношении коррупции в сфере административных услуг. Уже точно можно сказать, что это миллиарды гривен в год из карманов украинцев. Поэтому мы сформировали перечень около 200 наиболее важных услуг для граждан и бизнеса, чтобы в первую очередь внедрить их предоставление в режиме онлайн. Каждый украинец сможет видеть наш план и ход реализации этих задач на специальном веб-сайте», — сообщил Федоров.

Также документ дает старт работе по проведению электронных выборов и переписи населения. Среди ключевых задач — наполнение Единого государственного демографического реестра, который сейчас содержит данные только около 14 млн граждан, и внедрение инновационных средств электронной идентификации.

Как сообщала «Фраза», в августе 2012 года Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации разработала собственный план мероприятий по запуску в Украине электронного правительства. На реализацию ее первого этапа из бюджета планировалось выделить 475 млн грн.

Тэги: общество, указ, политика, электронное правительство, Владимир Зеленский, новости Украины

Комментарии

Статьи

30.07.19 09:05

Невеселые хроники опасного путешествия в зону ООС. Часть 3

Автор: Василий Кузнецов

Интервью

22.07.19 12:21

Гиоргий Цитаишвили: Я не должен играть лишь из-за того, что я чемпион мира. Я должен играть, если буду этого заслуживать!

Автор: Андрей Шахов

Колонка автора
30.07.19 08:48

Есть ли жизнь у киевского трамвая?

Автор: Олег Васильев

Дайджест

Аксютиц Александр Владимирович, избивший проституток, отпущен на свободу
30.07.19 11:43

Аксютиц Александр Владимирович, избивший проституток, отпущен на свободу

Автор: First Truth&Transparency Committee

Выбор редакции
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

У Зеленского рассказали, почему новая Верховная Рада еще не скоро сможет приступить к работе

У Зеленского рассказали, почему новая Верховная Рада еще не скоро сможет приступить к работе
30.07.19 15:54
103
Последние новости
30.07.19 15:54

У Зеленского рассказали, почему новая Верховная Рада еще не скоро сможет приступить к работе
30.07.19 15:38

Палатный призвал президента поддержать молодежное строительство: надо 1,5 млрд грн для 2 тыс. семей
30.07.19 15:01

При очистке колодца в селе под Киевом погибли коммунальщики
30.07.19 14:44

Богдан утверждает, что Кличко полностью потерял контроль над Киевом
30.07.19 14:30

В ООН рассказали, в каких странах чаще всего убивают детей
30.07.19 13:59

Зеленский запустил механизм проведения электронных выборов и переписи населения
30.07.19 13:28

Сотни миллионов деревьев за полдня: в Эфиопии установили уникальный рекорд
Фото и Видео
Богдан утверждает, что Кличко полностью потерял контроль над Киевом
Богдан утверждает, что Кличко полностью потерял контроль над Киевом
Богдан утверждает, что Кличко полностью потерял контроль над Киевом
Богдан утверждает, что Кличко полностью потерял контроль над Киевом
Сотни миллионов деревьев за полдня: в Эфиопии установили уникальный рекорд
Сотни миллионов деревьев за полдня: в Эфиопии установили уникальный рекорд
ДТП в Днепре: автомобиль эпично снес забор и вылетел в огород
ДТП в Днепре: автомобиль эпично снес забор и вылетел в огород
Двое строителей под Киевом жестоко убили своего коллегу из-за $600 (18+)
Двое строителей под Киевом жестоко убили своего коллегу из-за $600 (18+)
В Киеве водитель грузовика умер прямо за рулем – машина влетела в забор
В Киеве водитель грузовика умер прямо за рулем – машина влетела в забор
В Пакистане самолет рухнул на жилые кварталы – погибли люди
В Пакистане самолет рухнул на жилые кварталы – погибли люди
В Киев пришла «Большая вода». Появились фото и видео последствий стихии
В Киев пришла «Большая вода». Появились фото и видео последствий стихии
Стеклянный мост Кличко продолжает трескаться
Стеклянный мост Кличко продолжает трескаться
Появилось странное видео с Путиным и детьми (18+)
Появилось странное видео с Путиным и детьми (18+)
Умерла самая умная собака в мире, «знавшая» более тысячи слов
Умерла самая умная собака в мире, «знавшая» более тысячи слов
fraza.ua
Новости блогосферы
14.07.19 15:21

Президенту нужно поставить на место свою челядь
27.06.19 15:53

Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
16.06.19 17:53

Неуважаемые Юраши, земля под вашими ногами гореть будет!
16.06.19 12:21

Президентский сайт до сих пор контролируют люди Порошенко

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.